Bakan Bak: “Bağımlılıkla mücadelenin en önemli ilacı spordur”

Bakan Bak, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasında düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Aralık, Karakoyun ve Tuzluca ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek taleplerini aldıklarını söyledi.

Iğdır'daki yatırımlara değinen Bak, kentteki yurtların yatak kapasitesinin 6 bine çıkarıldığını ifade ederek, üniversitenin kapasitesine göre ihtiyaç olması halinde yeni yurt projeleri üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. Bakan Bak, "Milletvekilimiz Cantürk Alagöz'ün sıcak yaklaşımı ve diyaloğu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgisi, Iğdır'a yatırımların gelmesi noktasında önemli bir adım." diye konuştu.

Sporun gençler üzerindeki rolüne dikkat çeken Bak, Iğdırspor'un kent ve gençler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, ortaya konulan özverinin güçlü bir sinerjiye dönüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Iğdır'a özel önem verdiğini dile getiren Bak, amatör spor kulüplerinin taleplerinin de değerlendirileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz da partililere hitap etti. Program sonunda Bakan Bak, partililerin taleplerini dinledi. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, toplantının ardından Iğdır Valiliğini ziyaret etti.