Bakan Kacır’dan net mesaj! “Teknolojisini üretemeyen ülke ayakta kalamaz”

Küresel rekabetin sertleştiği bir dönemde teknoloji üretmenin hayati önemde olduğunu vurgulayan Kacır, "Kendi teknolojisini üretemeyen, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ülkelerin ayakta kalma şansı yok" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde konuşan Bakan Kacır, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta sanayi altyapısının güçlendirilmesi için kapsamlı bir yol haritası uygulandığını belirtti. Bu kapsamda 2 bin hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanının ilan edildiğini açıklayan Kacır, işletmelerin toparlanması ve üretimin yeniden canlanması için 6,1 milyar liralık finansman desteği sağlandığını söyledi.

KACIR: "TÜRKİYE SAHADA OYUN KURAN MASADA SÖZ SAHİBİ"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir üretim altyapısı kurduğunu ifade eden Kacır, sanayideki büyümeye dikkat çekti.

"Sanayi katma değerimizi yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara çıkardık" diyen Kacır, bu sürecin milletle birlikte yazılan büyük bir kalkınma hikayesi olduğunu dile getirdi. Kahramanmaraş'taki sanayi projelerine ilişkin bilgi veren Bakan Kacır; 354 iş yerinin merkezde, 136 iş yerinin Türkoğlu'nda, 142 iş yerinin Pazarcık'ta tamamlandığını, Tomsuklu Sanayi Bölgesi'nde ise 497 hektarlık alanda altyapı çalışmalarının bitirildiğini açıkladı.

TUSAŞ TESİSİ KAHRAMANMARAŞ'TA YÜKSELİYOR

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta kritik bir temel atma töreni gerçekleştirileceğini duyuran Kacır, savunma sanayisinin kalbi konumundaki TUSAŞ tesisinin temellerinin atılacağını söyledi.

"Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey ve Kaan gibi milli projelerin arkasındaki üretim gücü burada şekillenecek" diyen Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerinin bu toprakların evlatları olacağını vurguladı.

DEPREM SONRASI EŞİ BENZERİ OLMAYAN YENİDEN İNŞA

Depremin ardından karamsar senaryolar üretenlere de değinen Bakan Kacır, Türkiye'nin güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi. 3 yıl dolmadan 455 bin deprem konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Kacır, şehirlerin altyapıdan üstyapıya, okullardan hastanelere kadar yeniden inşa edildiğini belirtti.

Küresel krizler, ticaret savaşları ve teknolojik rekabetin arttığı bir döneme dikkat çeken Kacır "Bugün dünya gümrük duvarlarının yükseldiği, teknolojinin jeopolitik bir güç haline geldiği bir süreçten geçiyor. Bu tabloda Türkiye, sahada oyun kuran, masada söz sahibi bir ülke konumundadır" ifadelerini kullandı.

ANAHTARLAR HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Programın ardından Bakan Kacır, tamamlanan sanayi siteleri ve iş yerlerinde hak sahiplerine anahtarlarını teslim ederek Kahramanmaraş'taki temaslarını tamamladı.