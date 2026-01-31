Baronun kripto varlığı donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ile "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, şüpheli Veysel Şahin'in MASAK analizleri doğrultusunda yasadışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı tespit edildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Tespitler sonrasında Şahin'in suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasının önlenmesi amacıyla; taşınır ve taşınmaz mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para borsalarındaki varlıklara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen el koyma kararı alındı. El koyma işlemleri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından da onaylandı.

KRİPTO VARLIK HESABI DONDURULDU

Çalışmalar sonucu, Veysel Şahin'e ait global şirketler nezdinde bulunan yaklaşık 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkların, ilgili global şirket tarafından dondurulduğu, söz konusu varlıkların Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiği öğrenildi.