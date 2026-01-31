Bedeli çocuklar ödüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bahçelievler'de, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin açılış törenine katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hükümeti'nin desteğiyle yapımı tamamlanan ek yaşam birimlerinin açılış programındaki konuşmasına, projenin hamisi, Altesleri Şeyha Fatıma Bint Mubarek'e şükranlarını sunarak başlayan Erdoğan, "Bugün ne yazık ki aramızda değiller ancak kalbinin ve dualarının bizlerle olduğunu biliyorum" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin insan onurunu merkeze alan, her şartta çocuğun üstün yararını gözeten köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu belirtti.

Artan küresel krizlerle birlikte, dünya çocuk karnesinin ne yazık ki her geçen gün daha fazla kırık notla dolduğunu ve dünyadaki yetim çocuk sayısının 150 milyonu geçtiğini bildiren Erdoğan, "Dünyamız, savaş, ayrımcılık, yoksulluk, göç, iklim değişikliği gibi birbiri içine geçmiş küresel krizlerle dolu ve bu sınamalar gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. En büyük bedeli ise çocuklar ödüyor" ifadesini kullandı.