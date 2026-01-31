Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’daki terör saldırısına kınama!
Dışişleri Bakanlığı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün (31 Ocak) meydana gelen terör saldırılarını kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz." İfadelerine yer verildi.