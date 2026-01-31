İkna yoluyla teslim oldu

Jandarma ekipleri, Suriye ve Irak bölgelerinde sözde üst düzey lider kadrosuyla birlikte faaliyet gösteren "Sozdar Zagros" kod adlı Y.Ş. ile kullanmış olduğu Instagram hesabı üzerinden iletişime geçerek teslim olmasını telkin etti. Aradan geçen 12 saatin sonunda Y.Ş. örgütten kaçarak Şanlıurfa'da güvenlik birimlerine teslim oldu. Y.Ş. PKK elebaşlarından "Bahoz Erdal"ın talimatıyla Haseke'deki kadın kolu olan YPJ için basın irtibat bürosu kurmakla görevlendirildiğini itiraf etti.