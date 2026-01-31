İran’da barış için İstanbul diplomasisi

İran'da esnaf protestolarıyla başlayan gerilim ABD'nin savaş tehditleriyle zirveye ulaşırken son dönemde barış diplomasisinde küresel rol oynan Türkiye devreye girdi. Başkan Erdoğan dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşmasına vurgu yaparak Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğuna dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. 1.5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, "Bölge ülkeleri huzur, istikrar ve barış istemektedir. Bu bağlamda tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. Müzakere masası kurulduğunda sorunların çözüme ulaşması kolaylaşacak. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın, İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. İran'a yönelik askeri bir müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta tüm muhataplarımıza aktardık" dedi.

TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Arakçi de "Biz Türkiye ile hemfikiriz. İran bütün müzakere süreçlerine hazırdır. İran nükleer meseleler konusunda masaya oturmaya hazırdır. Türkiye'ye emekleri için minnettarız" diye konuştu. Arakçi, Erdoğan tarafından da kabul edildi.