SON DAKİKA… Terör propagandasına dijital darbe: İsrail adına etki ajanlığı yapan Ajans Muhbir sayfasına erişim engeli getirildi!

TERÖR PROPAGANDASI VE ORGANİZE DEZENFORMASYON

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran dün yaptığı paylaşımda 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı. İletişim Başkanı Duran açıklamasında söz konusu hesapların terör propagandası yaptığı ve organize biçimde dezenformasyon yaydığının açık şekilde tespit edildiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir" bilgilerini paylaştı.