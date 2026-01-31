SON DAKİKA… Terör propagandasına dijital darbe: İsrail adına etki ajanlığı yapan Ajans Muhbir sayfasına erişim engeli getirildi!
SON DAKİKA… Sosyal medyada sözde haber sayfası faaliyeti gösterip terör örgütleri ve İsrail adına propaganda faaliyetleri yürüten hesaplara yönelik düğmeye basıldı. Milli güvenliğimizi hedef alan ve toplumu kutuplaştıran paylaşımlar yapan hesaplar mercek altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘Ajans Muhbir’ hesabına erişim engeli getirilirken, hesabın Siyonist İsrail adına etki ajanlığı yaptığı ve Gazze’deki soykırımı görmezden geldiği paylaşımlar ortaya çıktı. İşte detaylar
SON DAKİKA… Sosyal medyada sözde 'haber sayfası' faaliyeti gösterip manipülatif paylaşımları ile toplumu kutuplaştıran hesaplara yönelik düğmeye basıldı. Özellikle kaynaksız paylaşımları ile terör propagandası yapan ve İsrail adına algı operasyonları yürütüp organize dezenformasyon yapan hesaplar tek tek mercek altına alındı.
TERÖR PROPAGANDASI VE ORGANİZE DEZENFORMASYON
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran dün yaptığı paylaşımda 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı. İletişim Başkanı Duran açıklamasında söz konusu hesapların terör propagandası yaptığı ve organize biçimde dezenformasyon yaydığının açık şekilde tespit edildiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir" bilgilerini paylaştı.
MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN PAYLAŞIMLAR YAPTIĞI BELİRLENDİ
Bunun üzerine "Milli güvenliği tehdit", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaparak sürekli provokasyonlara imza atan Ajans Muhbir hesabı hakkında düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararla Ajans Muhbir hesabına erişim engeli getirildiği vurgulandı.