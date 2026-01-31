Usulsüzlüğe onay vermedim görevim sonlandırıldı

Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında ikinci gün. 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanı dahil 200 kişinin yargılandığı dava dördüncü gününde Silivri'de görülmeye devam ediyor. Duruşmaya Rıza Akpolat, Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin ve Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar salondaki yerini aldı.

ORTAK SAVUNMA

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık İbrahim Halil Çalış, "Aktaş da belediyeyle çalışan bir müteahhit ve o dönem beni arayarak 'hayırlı olsun' dedi. Ben bir tane belge imzaladım. Bırakın özeli, resmisini dahi görmedim. Elektronik olarak geldi, imzaladım gönderdim" iddiasında bulundu.

Tutuklu sanık Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek savunmasında, iddianameye konu belgede mevzuata aykırı bir durum olmadığını, ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığı ihalelerde de bir suç işlemediğini savunarak tahliyesini talep etti.

Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan tutuklu sanık Müzeyyen Karakaş, "İhale öncesi veya ihale aşamasında ihale veren firma yetkilileriyle görüşmem kesinlikle olmamıştır. İlk ifademde 'İhale komisyon kararına imzayı ben atmadım, yerime biri atmış' gibi bir ifade vermiştim. Yoğunluk sürecinden ve emniyetteki şokumdan dolayı bu ifade kullandım. Onun değiştirilmesini talep ediyorum" dedi.

Eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, "Aziz İhsan Aktaş ile bilgi paylaşıldığı ileri sürülmektedir. İhale bilgilerinin el yazısı notu olarak gönderen kişi İsmail Güven'dir. Notun bana ait olmadığı bilirkişi raporuyla ortaya çıkmıştır" dedi.

Tutuklu sanık Oktay Aktaş "Suç örgütü Aziz İhsan Aktaş ile herhangi bir akrabalık veya ahbaplık ilişkimiz yok. Soy isimler benzerlik. Bazı işlemlere onay vermemem sebebiyle iş akdim 2 saat içinde feshedildi" dedi.