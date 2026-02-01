200 yıllık tarihi miras ilgi bekliyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık tarihi kemerli yapı, oluşan büyük çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Dağkapı Mahallesi'nde bulunan ve yıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran tarihi yapının duvarlarında ciddi çatlaklar oluşurken dış sıvaları döküldü. Cizre'de geçmişte bu türden iki kemerli ev bulunduğu, bunlardan birinin yıkıldığı ve Kantere'nin ayakta kalan son örnek olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu. Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, yapının önemine dikkat çekerek "10 seneye yakındır gereken yerlere dilekçemizi verdik. Buraya sahip çıkılsın istiyoruz. Amacımız bu tarihi yerin yıkılmaması, kaybolmaması için en kısa zamanda yenilenmesidir" şeklinde konuştu. Yapının dedesine ait olduğunu belirten Ramazan İmrağ ise "Kimse sahip çıkmıyor, ne gelen var ne giden. Yapımında kullanılan renkli camlar Horasan'dan, İran ve Semerkant'tan getirildi. Temeli çok sağlam yapılmıştı, ama şu an yıkılma ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı. İHA