9 yeni şehir hastanesi geliyor

Türkiye genelinde 2026-2027 döneminde 9 yeni şehir hastanesinin hizmete alınması planlanıyor. 2026–2027 döneminde planlanan 9 yeni şehir hastanesi ve öngörülen yatak kapasiteleri şu şekilde: Rize Şehir Hastanesi 800 yatak, Doğu Karadeniz bölgesinde sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Şanlıurfa Şehir Hastanesi 1.700 yatak, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli şehir hastanelerinden biri olması planlanıyor.

Şırnak Şehir Hastanesi 500 yatak, bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimi artırması hedefleniyor. Diyarbakır Şehir Hastanesi 1.000 yatak Güneydoğu Anadolu'nun en önemli sağlık merkezlerinden biri olması öngörülüyor. Mardin Şehir Hastanesi 750 yatak bölgesel referans hastane olarak planlanıyor.

Trabzon Şehir Hastanesi 900 yatak Karadeniz Bölgesi'nin sağlık yükünü önemli ölçüde hafifletmesi bekleniyor. Samsun Şehir Hastanesi 900 yatak Orta ve Doğu Karadeniz için kritik bir sağlık yatırımı olarak öne çıkıyor. Ordu Şehir Hastanesi 800 yatak. Sakarya'nın 1.000 yatak kapasiteli olacağı belirtildi.