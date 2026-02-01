Ailelere ebeveynlik eğitimi verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aileyi, nüfusu ve sosyal yapıyı birlikte ele alan çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların yapısal çerçeveye oturtulmasını sağlanacak genelgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 17 Şubat'ta tanıtılması planlanıyor. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlerden bazıları şunlar:

Cinsel ve üreme sağlığı ile sağlık okuryazarlığı konusunda ailelere yönelik eğitim çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Ebeveynlik ve iletişim becerileri alanlarında ailelere eğitimler verilecek.

Aile içi şiddet ve aile düzenine karşı işlenen suçlar ile nedenlerine yönelik analiz çalışmaları yapılacak.

Aile ve toplumu tehdit eden risklere ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunulacak.

TÜİK ve üniversitelerin desteği ile evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin algı, tutum ve tecrübeleri sahada araştırılacak.

Aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin teşvik edilmesine yönelik destek çalışmaları artırılacak.