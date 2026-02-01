AK Parti ramazan mesaisine başlıyor

AK Parti teşkilatları ramazan süresince sahur ve iftar programları ile vatandaşlarla bir araya gelecek. Mahalle mahalle, kapı kapı yapılacak ziyaretlerle hanelerin sofralarına misafir olunacak. Ramazan ayı boyunca her bir teşkilat mensubunun iftar sofralarında vatandaşlarla buluşması hedefleniyor

Ramazan programları kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları da hız kazanacak. İl ve ilçe teşkilatları, kendi imkânları ve hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan bütçelerle ihtiyaç sahibi ailelere, yetim ve öksüz çocuklara bayramlık yardım kartları ve erzak kolileri ulaştıracak.

Sahur buluşmaları çerçevesinde gece vardiyasında çalışan işçi ve emekçiler de ziyaret edilerek yalnız bırakılmayacak. İftar ve sahur programlarının yanı sıra, farklı camilerde teravih namazı sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılacak, çocuklara ve gençlere hediyeler dağıtılacak.

Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının yanı sıra, bakanlar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de ramazan ayında sahayı boş bırakmayacak. Ramazan ayı boyunca bakanlar ve MYK üyeleri çeşitli illeri ziyaret ederek teşkilatlarla bir araya gelecek; iftar ve sahur programlarına katılacak. Ev ziyaretleri, esnaf ve sanayi ziyaretleri, öğrenci evleri ve yurt sohbetleri, üye toplantıları ile STK ve dernek ziyaretleri de program kapsamında gerçekleştirilecek.