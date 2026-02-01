Haberler

AK Parti ramazan mesaisine başlıyor

AK Parti, milletle gönül bağını güçlendirmeye yönelik saha çalışmalarını ramazan ayında da kararlılıkla sürdürecek. Teşkilat üyeleri, milletvekilleri ve bakanlar mahalle mahalle, kapı kapı yapılacak ziyaretlerle hanelerin sofralarına misafir olacak.

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 09:17 Son Güncelleme: 01 Şubat 2026 09:28

AK Parti teşkilatları ramazan süresince sahur ve iftar programları ile vatandaşlarla bir araya gelecek. Mahalle mahalle, kapı kapı yapılacak ziyaretlerle hanelerin sofralarına misafir olunacak. Ramazan ayı boyunca her bir teşkilat mensubunun iftar sofralarında vatandaşlarla buluşması hedefleniyor Ramazan programları kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları da hız kazanacak.

İl ve ilçe teşkilatları, kendi imkânları ve hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan bütçelerle ihtiyaç sahibi ailelere, yetim ve öksüz çocuklara bayramlık yardım kartları ve erzak kolileri ulaştıracak.