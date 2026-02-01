AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 6 Şubat Depremleri mesajı: Topyekun seferberlikle bu yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta kentte olacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük acılar yaşandığını dile getiren Çelik, "11 ilimizi etkileyen büyük bir felaketti. Devlet-millet dayanışması, topyekun seferberlikle bu yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediliyor." dedi.

Çelik, AK Parti teşkilatlarının perşembe ve cuma günleri deprem bölgesinde olacağını belirterek, "Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde kaybı, yaralısı olan ailelerimizi ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Afette yaşamını yitirenlerin hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Çelik, "Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Hatay'da düzenlenen törenle, 455 bininci afet konutu teslim edilmişti. Bu, dünya çapında büyük bir gayretin neticesidir ve 'yapılmaz' denilen işler yapılmıştır. Türkiye'nin bir kere daha diz çökmeyeceği, milletin bir kere daha yenilmez olduğu, başımıza ne gelirse gelsin millet şuuruyla bunların üstesinden gelebileceğimiz gözükmüştür." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YOLA DEVAM ETME İRADESİNİ BİR KERE DAHA GÖSTERİYOR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki soykırımına devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu gündem içerisinde doğumuzda İran ile ilgili gelişmeler için bütün dünya nefesini tutmuş durumda. 'Bununla ilgili bir müzakerede sonuç alınacak mı yoksa herhangi bir şekilde maalesef yeni bir saldırı ortaya çıkacak mı?' diye bu gündemler çok yakınımızda gerçekleşiyor. Bunların içerisinde Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, dünya diplomasi süreçlerinde ortaya koyduğu irade ve bu çerçevede ortaya çıkan tabloda Türkiye, bütün bu şoklar ve meydan okumalar karşısında dayanıklılığını, gücünü, tüm bu sarsıntılar karşısında yola devam etme iradesini bir kere daha gösteriyor."

Dünya düzenindeki çifte standartlara dikkati çeken Çelik, "Rusya-Ukrayna savaşı söz konusu olduğu zaman yapılan hatırlatmalar, referans verilen ilkeler, dikkat edilmesi gereken kurallar bol miktarda zikredilirken, zikredilen bu kuralların, referans verilen bu ilkelerin Gazze soykırımı olduğu zaman unutulması ve terk edilmesi şeklindeki çifte standardın ötesindeki ikiyüzlülük, bütün dünyanın dikkatini çekmeye başlamıştı. Gazze ile ilgili olarak liberal düzenin elitlerinin, işleticilerinin ortaya koyduğu ikiyüzlülük, aslında bir bakıma düzenin iflas etmesinin de sembolü oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik meselelerinin nasıl olacağıyla ilgili konuların öne çıktığını vurgulayan Çelik, şunları anlattı:

"Yani 'NATO bundan sonra nasıl devam edecek, Atlantik ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki ilişkiler nasıl yürüyecek, Avrupa güvenlik mekanizması kurulabilecek mi kurulamayacak mı?' derken yine tüm bu tartışmaların merkezinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı'mızın tüm bu süreçlerde nasıl bir diplomasi ortaya koyacağı var. Sadece Orta Doğu değil Avrupa güvenliği başta olmak üzere küresel güvenlikten bahsedilirken gördüğünüz gibi ne zaman masa kurulmak istense Cumhurbaşkanı'mızın fikrine ihtiyaç duyuluyor."

Çelik, Türkiye'nin, tüm dünyanın kara propagandasına karşı Suriye halkının iradesini temsil eden ilkeli bir politika çizgisi yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın tek Suriye'ye yaptığı vurgu, Suriye'yi bütün Suriyelilerin beraber yönetmesi gerektiğine dair vurgusu, bugün küresel mutabakatın omurgasını teşkil etmektedir. Gelinen noktada da Suriye'nin kendi içindeki terör unsurlarından arınması, bir yandan DEAŞ'la, DEAŞ'a dönük terörle mücadelenin kesintisiz sürmesi konusunun altı çizilirken aynı zamanda Suriye'nin kuzeyini, doğusunu işgal etmiş olan terör örgütlerinden arınma, Suriye'nin birliğini savunma konusunda atılan adımlar her zaman için Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği vizyonun teyidi anlamına gelen, Suriye'nin iyiliğine, birliğine, bütünlüğüne dönük bir sonuç ürettiğini tekrar tekrar teyit eden gelişmelerin ortaya çıkmasını sağladı."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama hiç kimseye de milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz." dedi.

Çelik, Osmaniye Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze'deki soykırım ve İran'daki gelişmelere dikkati çekti.

Gelişmelerin, Türkiye'nin çevresinde yaşandığını dile getiren Çelik, "Bütün bu çerçeveye baktığınızda Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin korunması, Türkiye'nin güçlü, tecrübeli bir liderlik tarafından bu kadar dirayetle yönetilmesinin ne kadar önemli olduğu ilk bakışta gözükür." diye konuştu.

Çelik, sınırlarda terör devleti kurulması için yapılan tüm teşebbüslere karşı gereken cevabı verdiklerini anlattı.

Türkiye'nin, kara, hava ve denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruduklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütü Suriye'de darmadağın ediliyor, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkıyor, 'Türkiye Suriye'de çatışmanın tarafı olmasın, barışın tarafı olsun' diyor. Zaten barışın tarafındayız. Suriye'nin iç barışını sağlıyor, Suriye'deki bütün kardeşlerimizin birliğini, beraberliğini koruyoruz. Orada Suriye hükümeti terörle mücadele ederken CHP Genel Başkanı terör örgütü ile meşru hükümeti bir arada tutuyor, eşit kefeye koyuyor. Ondan sonra 'Türkiye barışın taraftarı' olsun diyor. Bu nasıl zihniyettir? Devlete terör örgütü, terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor."

"GAZZE'DE KADINLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN HUKUKU, İNSAN HAKLARINI UNUTUYORLAR"

Çelik, dünyanın büyük bir türbülansın içine girdiğine dikkati çekerek, birlik, beraberlik ve dirliği daha güçlü tutacaklarını belirtti.

Dünyada bilinen düzenin sona erdiğini dile getiren Çelik, "Dünyanın başka yerlerinde insanlar öldüğü ya da öldürüldüğü zaman, ki onu da istemeyiz, insan haklarından, hukuktan bahsedenler Gazze'deki çocukların kanına girilirken, Gazze'de kadınlar öldürülürken hukuku, insan haklarını unutuyorlar. Bu ikiyüzlülük ve çifte standart niye?" dedi.

Çelik, Türkiye'nin istikrarı, birliği ve dirliğini korumanın en önemli meseleleri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama hiç kimseye de milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz. Bununla ilgili olarak ortaya koyduğumuz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz savunma sanayisindeki devrimler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, polisimizin, jandarmamızın bütün güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu gayretler, memleketimizin kendi ufuklarına doğru hiçbir engelle karşılaşmadan yola devam etmesinin garantisidir."

"DÜNYADA BÖYLE BİR PARTİ, BÖYLE BİR TEŞKİLAT YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, küresel bir nitelik kazandığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Dünyanın neresinde bir sorun, mesele olursa 'Bu mesele nasıl çözülür' denildiğinde ilk aranan kişi kimdir? Cumhurbaşkanımızdır. 'Bu meselenin çözümü için masa nerede kurulur' denildiğinde ilk akla gelen yer neresidir? Türkiye'dir, bizim ülkemizdir. Onun için şu anda Türkiye'nin her tarafında, diğer kardeşlerimizle birlikte bütün illerde bu şekildeki toplantılarda birliğimizi, beraberliğimizi göstermemiz bütün dünyaya verilmiş bir mesajdır. Dünyada böyle bir parti, böyle bir teşkilat yok. Dünyada kendi meselesine adanmış insanların bu kadar güçlü şekilde bir araya gelip en güçlü sesi verdiği bir siyasi hareket görülmedi. Buna devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman yorulmuyoruz, hiçbir engelden çekinmiyoruz. Ben 30 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanımızla birlikteyim. Önümüze bir mesele geldiği zaman onun liderliğinde hiçbir şeyden korkmadık, çekinmedik. Yolumuza devam etmekten başka hiçbir amacımız olmadı."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji ve iradesinden hiç eksilme olmadığını belirterek, "Diyorum ki 'Genç nedir, kaç yaşında genç olunur?' İşte diyorlar ki '19-30 yaş arası gençtir.' O biyolojik bir şey. Önüne engel çıktığı zaman korkmayana, önüne problem çıktığı zaman onu çözmekten çekinmeyene genç denir. Önüne sıkıntı çıkarıldığı zaman ondan kaçmak yerine onun üstüne yürüyene genç denir. O açıdan baktığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

"DEPREM YIKTI AMA ÇILGIN TÜRKLER YİNE AYAĞA KALKTI"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere değinen Çelik, şunları anlattı:

"Belki de deprem literatürüne girecek bir sürü olay yaşandı ama bir yandan devletin ortaya koyduğu seferberlik diğer yandan hiç uyumadan gece gündüz oraya yardım götürmek için kamyon ve tır şoförlerinin, bütün vatandaşlarımızın yaptığı fedakarlık gerçekten bizim birbirimize zor zamanda ne kadar düşkün olduğumuzu bir kere daha gösterdi. Bu fedakarlık ve dayanışma için dışarıda nasıl manşet atıldı biliyor musunuz? 'Deprem yıktı ama çılgın Türkler yine ayağa kalktı.' Onun için her ne olursa olsun ne diyoruz? Zorluklar, felaketler olur ama devlet yıkılmaz, millet yenilmez."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Osmaniye'deki anma törenlerine katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Osmaniyemizden bir kere daha bu birlik beraberlik mesajını Cebelibereketimizden vereceğiz. İnşallah Osmaniye şanına yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi karşılayacak. Bundan eminiz. Hep beraber kucaklaşacağız. Bütün dünyaya bir kere daha o büyük felaket karşısındaki dayanışmamızı, bundan sonraki akdimizi nasıl tazelediğimizi hep beraber göstereceğiz."

Toplantıda, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy ile AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da konuşma yaptı.