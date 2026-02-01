Ankara’dan sonra Eskişehir’de de basınç düşüklüğü! AK Parti’den CHP’li belediyeye sert eleştiri

Eskişehir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından yapılan plansız su kesintisi, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Pazar günü saat 17.30'da birçok bölgede sular kesilirken, ESKİ'nin bilgilendirme mesajını ancak 19.00'da göndermesi tepkilerin büyümesine neden oldu.

Kesinti öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaması, mahalle veya saat bilgisi paylaşılmaması nedeniyle çok sayıda vatandaş mağduriyet yaşadı. Vatandaşlar, özellikle hafta sonu evlerinde oldukları bir saatte yaşanan kesintinin tam anlamıyla bir plansızlık örneği olduğunu dile getirdi.

ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Porsuk Nehri'nden su alınan noktada yaşanan seviye düşüklüğü nedeniyle yeterli su temin edilemediği, bu nedenle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, DSİ tarafından barajdan su salınımı yapıldığı ve su seviyesinin yükselmesiyle birlikte şebeke basıncının kısa sürede normale döneceği ifade edildi.

Ancak yapılan bu açıklama, yaşanan plansızlığı örtmeye yetmedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ GELDİ!

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaşanan kesintiye sert tepki göstererek CHP'li belediye yönetimini öngörüsüzlük ve beceriksizlikle suçladı. Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"Eskişehir'de yine klasik ESKİ skandalı: Bildirim yok, plan yok, su kesintisi var. Porsuk'ta su seviyesi düşüyor, ESKİ bunu vatandaştan sonra fark ediyor. Bu belediyecilik değil, tam anlamıyla bir plansızlık ve öngörüsüzlük vesikasıdır."

Albayrak, kesintinin en yoğun ev kullanım saatlerinde yapılmasına dikkat çekerek, önceden saat ve mahalle bilgisi paylaşılmamasını, herhangi bir telafi planı açıklanmamasını da eleştirdi. Açıklamasında, ESKİ'nin yaşanan sorumluluğu DSİ'ye yüklemeye çalıştığını savunan Albayrak,

"1. Pazar günü, insanlar evindeyken bir anda sular kesiliyor.

2. Kesinti öncesi saat vermek yok, mahalle bilgisi yok, telafi planı yok.

3. Ama o meşhur "kısa sürede normale dönecek" klişesi yine devrede.

Şimdi de bu beceriksizliklerini DSİ'nin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Dua edin de görevini layıkıyla yapan DSİ gibi bir kurumumuz var, Eskişehirliler sizin vizyonunuza kalsa 1 damla suya muhtaç hale gelir." dedi.

AK Parti İl Başkanı Albayrak, açıklamasını "Velhâsılıkelâm kimse bu laf oyunlarını ve bayat bahaneleri artık yemiyor. Hemşehrilerimiz adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." sözleriyle tamamladı.

Yaşanan kesinti bir kez daha CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin temel belediyecilik hizmetlerinde yaşadığı yönetim zaafını gözler önüne sererken, vatandaşlar benzer mağduriyetlerin tekrar etmemesi için kalıcı ve planlı çözümler talep ediyor.