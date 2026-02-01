Bakan Memişoğlu: "Geleceğe yön veren bir sağlık sistemini inşa edeceğiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından 35. Dönem Bab-ı Ali Toplantıları'na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, yaptığı paylaşımda, katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şu mesajı paylaştı:

"Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm ve Sağlık Turizminin Geldiği Nokta' başlıklı oturumda sağlık sistemimizin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü kapsamlı biçimde ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak gelecek hedeflerimizi yerli ve milli sağlık teknolojileri üretiminden uluslararası sağlık turizmi hamlelerine uzanan geniş bir perspektifte değerlendirdik. Kendi sağlık teknolojisini üreten ve bunu katma değere dönüştüren çalışmalarla küresel ölçekte geleceğe yön veren bir sağlık sistemini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, değerli katılımcılara teşekkür ediyorum."