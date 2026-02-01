Fenomenlere şafak baskını 11 kişi gözaltında

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmalarında elde edilen yeni deliller ışığında soruşturma dijital içerik üreten ünlü isimlere uzandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. YouTube, TikTok, Twitch ve Instagram'da yayınlar yapan isimler ile talk şov program sunucusu Hasan Can Kaya ile şarkıcı Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Yurtdışında bulunan 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Gözaltındaki isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınırken, soruşturma kapsamında dijital içerik üreticilerinin dijital ayak izleri de inceleme altına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda telefon, bilgisayar ve harici depolama birimlerine el koydu. Ayrıca içerik üreticilerinin geçmişe dönük tüm video içerikleri, canlı yayın kayıtları ve sponsorluk anlaşmaları da mercek altına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR

Gözaltına alınan isimler arasında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, şarkıcısı Emirhan Çakal, Toşko mahlaslı sosyal medya fenomeni Mazlum Aktürk, sosyal medya içerik üreticileri Sıla Dündar, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar, BEGE mahlaslı sarkıcı Berkcan Güven, içerik üreticisi Burak Güngör, Fırat Yayla mahlaslı Fırat Sobutay yer aldı. Şarkıcı Eray Durmuş'un arandığı, İbo lakaplı YouTube içeriği çeken İbrahim Tilaver'in ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Yurtdışında olan Kemal Can Parlak, "En kısa sürede ülkeme döneceğim" derken, TikTok fenomeni Yaren Alaca da dil eğitimi için ABD'de olduğunu açıkladı.

9 ZANLIYA YAKALAMA KARARI

Katıldıkları bir yarışma programında tanışan ve bir dönem aralarında gönül ilişkisi olduğu haberleri gündeme gelen Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı ve eski sevgililer Enes Batur Sungurtekin ile Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında adı geçen Ecenaz Üçer'in de yurtdışında olduğu ve haklarında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Müzisyen lakabıyla tanınan, Twitch yayıncılığı ile geniş takipçi kitlesine ulaşan Kemal Can Parlak, sosyal medya içerik yöneticisi, dijital yayıncı ve yazar olarak tanınan Çağrı Taner, sosyal medyada ürettiği vlog, eğlence tarzı videolarla tanınan Turgut Ekim, Barbaros Dikmen ve TikTok üreticisi Yaren Alaca hakkında da yakalama kararı verildi.