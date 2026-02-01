Hatay’da yeni köy evine yerleşen depremzede Bilici ailesi: Devletimiz Hızır gibi yetişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlıya TOKİ'nin yaptığı köy evine yerleşen depremzede ailelerin yüzleri gülüyor. O ailelerden birisi de 4 çocuklu Bilici ailesi.

ERDOĞAN SÖZ VERMIŞTİ

Asrın felaketinde hem oğlunu hem de evini kaybeden Deniz Bilici (40), "6 Şubat, bizim için tam anlamıyla bir felaketti. Evladımı, yavrumu kaybetmiştim. Üzerine evimiz de ağır hasar almıştı. Hava çok soğuktu, kalacak yerimiz yoktu. Çaresizdik ve kara kara ne yapacağımızı düşünüyorduk. Yardımımıza önce Kızılay ile AFAD yetişti. Kalacak yer temin ederek sıcak yemek verdi. Devletimiz Hızır gibi yetişti. Cumhurbaşkanımızın, 'Vatandaşımı sokakta bırakmam' cümlesi umudumuz oldu. Umuduma dört elle sarılarak bekledim. Beklediğimden de çok kısa bir sürede yeni yuvamıza kavuştuk" dedi.

"BU EV BİZE ÇOK İYİ GELDİ"

Depremzede Nebi-Deniz Bilici çifti asrın felaketine Hatay'ın Ötençay Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evlerinde yakalandı. Evleri yıkılan çiftin 14 yaşındaki oğulları Hakkı Eren hayatını kaybetti. Bir süre konteynerde yaşayan Bilici ailesi aynı mahallede yapılan köy evlerinin kura çekiminde yeni yuvalarına kavuştu. Bir yandan yeni evlerine kavuşan aile diğer yandan da Eymen adını verdikleri erkek evlatlarını dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. "Allah bir oğlumu aldı bir oğul bize verdi" diyen anne Deniz Bilici, "Bu ev bize çok iyi geldi. Hem yavrumuzu kucağımıza aldık hem de yeni evimize taşındık. Acımızı biraz da olsa hafifletti. 3+1 geniş ve ferah evler yapmışlar" dedi. Okulların tatil olması nedeniyle yeğenlerini yeni yuvalarında ağırlayan Deniz Bilici, yeğenleriyle hasret giderdi. Bilici, "O günler çok zor günlerdi. Deprem, Hakkı Eren'imi benden aldı. Taş kulağının arkasına çarpmış, iç kanama geçirmiş. Bağırmadan çağırmadan sessiz sedasız gitti yavrum... Hiçbir şey evladımı bana geri getirmez ama hayat devam ediyor. Geride kalan 4 yavrumu nerede büyüteceğim diye kara kara düşünürken Hızır gibi imdadımıza yetişen devletimizden Allah razı olsun. Bizi sokakta bırakmadı. 4 ay önce de oturmaya başladık. Evimiz çok geniş ve ferah. Biz kendi imkânlarımızla böyle bir evi yaptıramazdık" diye duyguların dile getirdi.

TÜRKİYE EV SAHİBİ OLUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun'da "500 Bin Sosyal Konut / Ev Sahibi Türkiye" Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Aynı proje kapsamında Bartın'da ve Nevşehir'de de kura törenleri yapıldı. Ali Faik ATAY-Mehtap AYDOĞAN/SABAH

ANNE-BABASINI KAYBEDEN TORUNLARINA BAKIYORLAR

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde oğullarını ve gelinlerini kaybeden yaşlı çift, onlardan geriye kalan 3 torununa bakıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın yıkılması sonucu Mehmet ve Çiğdem İşçi çifti hayatını kaybetti, 3 çocuğu ise enkazdan sağ kurtarıldı. Oğullarının emaneti 12, 14 ve 17 yaşındaki üç torununun koruyucu ailesi olan 66 yaşındaki Yusuf ve 65 yaşındaki Hadice İşçi, onlara evlatları gibi bakıyor. Eğitimlerinden sağlıklarına, torunlarının tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen dede ve nine, ilerlemiş yaşlarına rağmen evlatlarının emanetinin mutlu bir yuvada büyümesi için ellerinden geleni yapıyor. AA

HAYATA TUTUNDULAR

Hatay'da depremde 2 bacağı ampüte olan ve protez bacakları sayesinde yeniden yaşama tutunan Emre Yüksek (22) evlenerek evlat sahibi oldu. Hatay'da depremde bir bacağı ampüte olan Tuğba Akın (16), futbol sevgisiyle hayata tutundu. Kahramanmaraş'ta depremde kaybettiği sol bacağının yerine protez takılan Melike Şavkılı (13) avukat olmayı hedefliyor. AA-İHA

ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ MAHALLEYİ İNŞA EDİYOR

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde 8 akrabasını kaybeden 30 yaşındaki mimar Ünzile Çolak, çocukluğunun geçtiği mahallesinin yeniden inşasına yönelik Emlak Konut projesinde görev yapıyor. Çolak, olası afetlerde benzer kayıpların yaşanmaması amacıyla büyüdüğü Doğukent Mahallesi'nin yeniden inşasında çalışıyor. Çolak depremden sonra bir mimar olarak yeniden inşa sürecinde görev almayı sorumluluk olarak gördüm. Bu tarifsiz bir duygu" dedi. AA

DERSLİK SAYISI DEPREM ÖNCESİNİ GEÇTİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'daki okullarda derslik sayısı, deprem öncesinde 6 bin 177 iken bugünlerde 6 bin 613'e ulaştı. Depremlerin ardından kent genelindeki bazı okullar ağır hasarlı olarak kayda geçti ve yıkımları yapıldı. Zarar gören 895 dersliğin yerine 1331 derslik inşa edildi. MEB ve hayırseverlerin desteğiyle planlanan projelerin de tamamlanmasının ardından derslik sayısı 7 bin 758'e çıkacak. AA