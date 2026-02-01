İstanbul-Tahran seferini yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
AJet'in İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı, hasta yolcu nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Rahatsızlanan yolcu uçaktan indirilerek hastaneye kaldırılmıştır. Yeniden havalanan uçak Tahran'a inişini gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verildi.
AJet'in, Sabiha Gökçen-Tahran seferini yapan uçağı, hasta yolcu nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.
AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"VF 183 koduyla Sabiha Gökçen-Tahran seferini yapan yolcu uçağımız, rahatsızlanan yolcu nedeniyle acil iniş kodu vererek Ankara'ya iniş yapmıştır. Rahatsızlanan yolcu uçaktan indirilerek hastaneye kaldırılmıştır. Yeniden havalanan uçak Tahran'a inişini gerçekleştirmiştir."