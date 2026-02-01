Kurtulmuş'tan Antalya'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilmiş, 8 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.