Rojin’in ölümünde karanlık nokta kalmayacak

Bartın'da TOKİ kura töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk suçlarıyla ilgili yeni düzenleme çalışmalarından Rojin Kabaiş soruşturmasına kadar gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Ahmet Minguzzi ve Atlas isimli çocukların hunharca katledilmesinin Türkiye'yi derinden sarstığını belirterek, "Bir annenin evladını kaybetmesi çok büyük bir acı. Rabbim kimseye göstermesin. O anneler ne derse haklıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki aileyle de hem yüz yüze hem telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Tunç, varsa yasal eksikliklerin giderilmesi ve uygulamada yapılması gerekenler konusunda gerekli talimatların verildiğini söyledi. Tunç, "Öncelikle çocukları suça sürükleyen nedenleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak gerekiyor. Komisyon akademisyenleri dinliyor, görüşleri değerlendiriyor. Komisyon raporunun ardından yasal düzenleme ihtiyacı tekrar Meclis gündemine gelebilecektir" dedi. Tunç ayrıca, 10. ve 11. Yargı Paketleriyle ceza adaletinin etkinliğini artıran önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

ROJIN Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Tunç, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı: "Soruşturma devam ediyor. Ölüm sebebi suda boğulma olarak belirlendi ancak boğulma öncesinde herhangi bir şiddete maruz kalıp kalmadığı araştırılıyor. Dijital materyaller incelendi, DNA testleri yapıldı. Cep telefonunun incelenmesi için İspanya Adalet Bakanı'yla bizzat görüştüm. Telefonun açılması için çalışmalar sürüyor." Devletin hiçbir şeyi gizlemesinin söz konusu olmadığını belirten Tunç, "Sorumlular varsa, kim olursa olsun hesap sorulur. Devlet bir üniversite öğrencisi kızımızın hakkını sonuna kadar korur" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yürütülen dezenformasyonlara tepki gösteren Tunç, ailenin acısının istismar edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Sena UYANER / SABAH