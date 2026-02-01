Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta “Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonda, 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
"Şırnak'ta "Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.
"UYUŞTURUCU 'KÜRESEL BİR GÜVENLİK' MESELESİDİR"
Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir "iç güvenlik meselesi" değildir; bu mücadele, "küresel bir güvenlik" mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."