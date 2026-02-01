TÜGVA İhtisas Akademi 2026’nın lansmanı yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) hayata geçirdiği İhtisas Akademi 2026'nın lansmanı yapıldı. TÜGVA Genel Merkezi'ndeki lansmanda İhtisas Akademi projesi; çağın meselelerini kavrayan, ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmeyi ve projeler geliştirmeyi hedefleyen çalışma olarak tanıtıldı. 81 ilde hibrit modelle yürütülecek projeye makaleleriyle katılanlardan birinciye umre, ikinciye Endülüs turu (İspanya), üçüncüye ise Balkan turu ödülü verilecek. Lansmanda gençlerden büyük ilgi gören Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gençlerimizin kendini bulduğu, anlam üretebildiği, enerjilerini harcadığı, hayatlarına anlam katacak şeyleri öğrendiği ve geçmişine baktığında 'İyi ki vardım, iyi ki bunu yaptım' diyebileceği bir platform haline gelmiş olması bizi sevindirdi" dedi.