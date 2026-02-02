Başkan Erdoğan Kabineyi topluyor! Külliye’de dış politika mesaisi: İşte masadaki kritik konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alınacak. Toplantıda Suriye'deki yeni dönem, "Terörsüz Türkiye" hedefi, İran-ABD gerilimi, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler ile ekonomideki gelişmeler masaya yatırılacak. Kabine toplantısında Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı önceleyen politikaları çerçevesinde sahadaki askeri ve diplomatik gelişmeler ele alınacak. Bu kapsamda, SDG ile Şam yönetimi arasında tam entegrasyonu öngören anlaşma Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri olacak.