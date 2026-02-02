Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e eriştirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."