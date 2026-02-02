FETÖ’nün ‘muskacı’sı bylock’tan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçmiş yıllarda yürütülen bir soruşturma, vatandaşın dini duygularını suiistimal ederek, çıkarları doğrultusunda kullanan FETÖ'nün 'muskacı imamını' ortaya çıkardı. Mehmet Bozkurt'un 1999- 2002 yılları arasında Samanyolu TV'de çalıştığı belirlenirken, FETÖ üst yönetimi tarafından manevi rahatsızlıkları olan örgüt üyelerinin Bozkurt'a yönlendirildiği tespit edildi. Sorgulanan Bozkurt hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı öğrenildi. Bozkurt'un adına örgütün Kaynak Holding'ten çıkan dijitallerde 'Dua Listesi' adındaki Excel listesinde de geçtiği öğrenildi.