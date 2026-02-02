Hatay’ın en kıymetlisi artık ayakta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve yeniden ihya edilen Habib-i Neccar Camisi'nin yeni halinin görüntülerini ve caminin 28 yıllık imamı Fethullah Uğraş'ın (56) açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. İmam Uğraş'ın "Evimi değil, camimi merak ettim" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Çünkü Habib-i Neccar, Antakya'nın kalbiydi. Çok şükür yeniden ibadete açıldı. Hatıralar, dualar ve umutlar eskisi gibi yine bu kubbenin altında buluşuyor" ifadelerini kullandı. Anadolu'nun ilk camisi olan Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camii, 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılmıştı. Yasin Suresi'nde anılan Habib-i Neccar'ın, caminin 4 metre altındaki türbesi de enkaz yığının arasında kalmıştı. Asrın ihya seferberliği çerçevesinde tarihi yapı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde küllerinden doğdu.

Aslına uygun şekilde inşa edilen Hatay'ın simge camisi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin üzerinden 1055 gün geçtikten sonra 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. 6 Şubat depremlerinde eşi ile birlikte 5 saat enkaz altında kalan cami imamı Fethullah Uğraş, memleketi Akçaova Köyü'nde de 38 yakınını kaybetti. Bir süre Ankara'da tedavi olduktan sonra yeniden Antakya'da dönen Uğraş şimdi yeniden inşa edilen tarihi camide görevini sürdürüyor. ANKARA

'KALBİ DURMUŞ BİR İNSAN GİBİYDİ'

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntüde konuşmasına yer verilen cami imam Fethullah Uğraş, "Beni ayrıcalıklı kılan Habib-i Neccar Hazretleri'nin gölgesinde hizmet etmek. Camimiz, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü, peygamber efendimizin hadislerinde onun lisanında övgüye mazhar olmuş bir zatın adını taşıyor. Hatay'ın en kıymetli varlığı Habib-i Neccar Camii'dir" diye konuştu. Cami enkazını gördüğü ilk anı anlatan Uğraş, "Habib-i Neccar Camii'nin enkazını görmek bizim için tarifi olmayan büyük bir acıydı. Benim evim de yıkıldı ama Habib-i Neccar Camii kadar evimi merak etmedim desem yeridir. Antakya'yı bir insana benzetirsek; Habib-i Neccar Hazretleri o insanın kalbidir. Cami enkazını gördüğünde insanlar kalbi durmuş bir insanı gördü. Şu an camiyi ayakta gördüklerinde ise yeniden hayata dönmüş bir insanı görüyorlar" dedi.

'YENİDEN HAYATA DÖNDÜK'

İMAM Uğraş, "Cemaatimiz olan insanların birçoğu depremde rahmetli oldu. Kelimeler bazen duygularınızı ifade etmiyor. Buna rağmen cemaatimiz 6 Şubat öncesinden daha fazla. Aşırı ilgi gösteriyorlar. Ağlayanı mı dersin, boynumuza sarılanı mı dersin... Habib-i Neccar'ın böyle dimdik ayakta olduğunu gören her bir Antakyalı, Antakya'nın yeniden hayata döndüğüne artık bütün zerreleriyle inanıyor" dedi.