Başkan Erdoğan liderliğinde saat 15.56'da başlayan Kabine Toplantısı sona erdi.

İŞTE MASADAKİ KRİTİK KONULAR

Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alındı. Toplantıda Suriye'deki yeni dönem, "Terörsüz Türkiye" hedefi, İran-ABD gerilimi, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler ile ekonomideki gelişmeler masaya yatırıldı. Kabine toplantısında Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı önceleyen politikaları çerçevesinde sahadaki askeri ve diplomatik gelişmeler ele alındı. Bu kapsamda, SDG ile Şam yönetimi arasında tam entegrasyonu öngören anlaşma Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Başkan Erdoğan'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor.