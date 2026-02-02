Kabinede gündem Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alınacak.

SURİYE: YENİ DÖNEM, ENTEGRASYON VE GÜVENLİK: Kabine toplantısında Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı önceleyen politikalar çerçevesinde sahadaki askeri ve diplomatik gelişmeler ele alınacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ: Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" vizyonu olacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının son durumu, güvenlik ve istihbarat birimlerinin sahadaki çalışmaları doğrultusunda değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya yönelik adımları, MİT ve TSK tarafından yakından takip ediliyor. Sahadaki gelişmelerin iç güvenliğe yansımaları kabinede ele alınacak. Öte yandan Meclis'te sürdürülen ortak rapor ve yasal düzenleme çalışmaları da gündeme gelecek.

GAZZE: ATEŞKES, YARDIMLAR VE YENİDEN İNŞA: Gazze'de yaşanan insani dram ve ateşkes sürecindeki son durum kabinenin gündeminde olacak.

EKONOMİ: Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı, yatırım ve istihdam alanlarında gelinen son durum ele alınacak.