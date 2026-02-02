Katliam gibi 2 kazada 17 ölü, 25 yaralı

Antalya Isparta kara yolunda, dün saat 10.30 sıralarında feci bir kaza yaşandı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden önceki akşam yola çıkan İzzet Karaağaç'ın kullandığı Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Antalya girişi Döşemealtı ilçesi Kuzey çevreyolu girişinde yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle devrildi. Yan yatarak yolda bir süre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole yuvarlandı. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan viraja hızlı giren otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, içinde 34 yolcu bulunan otobüsteki 10 kişi hayatını kaybederken 6'si ağır, 20 kişi yaralandı. Kazada otobüs şoförü İzzet Karaağaç, Pervin Önal (22), Zeynep Koçak (45), kızı Bilgenur Koçak (14), Aslı Çevik (47), Seymen Çınar Sarı (12), Resmiye Göktepe (62), Sudem Çakmak (19), Onur Yılmaz (21) ve Erdil Demirsoy (35) hayatını kaybederken yaralılar hastanelere kaldırıldı.

ŞOFÖR ÇOK HIZLIYDI

Diğer yandan otobüsteki yolculardan Ahmet Kodaz, "Yol sisliydi, şoför çok hızlı geliyordu. Viraja yaklaşınca, virajın sert olduğunu biliyorum, tutundum ama şoför virajı alamadı. Yana doğru yattı, sürüklendi, bariyerlere çarptı. İnsanlar düşmeye başladı, tutmaya çalıştım ama tutamadım" dedi.

'BU YOL ÖLÜM MAKİNESİ'

Bölgede oturan ve işletmesi olan Fatma İnce, "Bu yol ölüm makinesi, sürekli kaza oluyor. Ben de şoförüm ve bu virajda ilerlerken çok tedirgin oluyorum. Ne annelerin canı yanıyor? Yetkililerden destek istiyoruz. Bir çalışma yapılsın bu yolda" dedi. Kazanın tanıklarından Yunus Yıldız, "Olaydan 5 dakika önce aracımla geldim. Kazayı gördükten sonra durdum. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yaşayanları yola doğru çıkardık. Ufak kız çocuğu vardı, onu çıkardık, elimizden geleni yaptık. İlk geldiğimde beyin şoku gibi bir şey yaşadım. Çığlıklar vardı. 'Ailemi ara, benim kolum koptu, bacağım koptu' diyenler vardı. İnsanların yarısı yoldaydı, yarısı otobüsün altında, yarısı otobüsün yan tarafındaydı. Elimizden geldiğince yaralı olanları arkadaşımla beraber çekmeye çalıştık" dedi.

2 İLDE MOLA VERMİŞ

Eskişehir'de mola veren otobüsün Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta'dan geçip Antalya'ya giderken kaza yaptığı belirtildi. Kazaya karışan 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, dün sabah saat 07.57'de Isparta Otogarı'na girerek yolcu aldığı ve saat 08.27 sıralarında otogarda son kez görüldüğü belirlendi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. 2 hastamız ampute edildi, onların şehir hastanesinden üniversite hastanesine sevkleri yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde iki hastamızı aynı anda ayak ve kollarının dikilmesi için ekiplerimiz hazır. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın liderliğinde operasyon yapılacak" dedi.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hayatını kaybedeler arasında akraba ziyaretinden dönen Zeynep Koçak ile kızı Bilgenur Koçak da yer aldı. Okulların açılmasına bir gün kala Antalya'ya dönmek üzere Çorlu'dan yolcu otobüsüne binen anne ve kızın hayatını kaybettiği haberi, başta Çorlu olmak üzere yakın çevrelerinde büyük üzüntüye neden oldu. Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazeleri yarın Durak Köyü'nde öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Tuna ŞERBETÇİ

HASTANEDE KURTARILAMADI

Antalya'daki kazada ağır yaralanan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım öğrencisi Sudem Çakmak (19) kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

100 KAZADAN 84'Ü KURAL IHLALI

TRAFİKTEKİ kural ihlallerini önlemek için denetimleri artırdıklarını söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor; hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlali. Çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor. Caydırıcılık şart. Yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak. Amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek. Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" dedi. KERİM CENGİL/ SABAH

OKULUNA DÖNÜYORDU

HAYATINI kaybedenlerden Pervin Önal'ın (21) , Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu, memleketi Çorlu'dan Antalya'ya geldiği öğrenildi. Acı haberin ardından Önal'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Pervin Önal'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Çorlu'ya gönderileceği öğrenildi.

YAKINLARINI GÖRMEYE GİTMİŞTİ

KAZADA hayatını kaybeden anne Zeynep Koçak (45) ile kızı Bilgenur Koçak'ın (14) yarı yıl tatili için Manavgat'tan memleketi Terkirdağ'a gittikleri öğrenildi. Burada yakınları ile görüştükten sonra Manavgat'a dönmek için yola çıktıkları ve evlerine 100 km kala kazada hayatlarını kaybettiği öğrenildi.