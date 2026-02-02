Muhittin Böcek’in sevgilisi çaycılıktan memurluğa terfi etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; tutuklu Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek K.'nin, 2013'te belediyede çaycı olarak işe başladığı, 2023'te ise devlet memuru statüsünde kadroya alındığı ifade edildi. İddianameye göre, Böcek'in otomobil ve lüks marka kol saati hediye ettiği sevgilisi Melek K.'nin 2013'te Konyaaltı Belediyesi'nde işçi statüsünde çaycı olarak çalışmaya başladığı, 2014'te Özel Kalem'de büro personeli statüsüne geçtiği, 2019-2022 yılları arasında Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı'nda (KONTEV) eğitim yöneticisi olarak görev yaptığı, 2022 itibarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde aynı pozisyonunda aktif kaydı bulunduğu ifade edildi.

Melek K.'nin, 15 Mart 2023 tarihinde Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde devlet memuru statüsünde kadroya alındığı kaydedildi. İddianamede, 2020 yılından bu yana şüphelinin hesabına toplam 2 milyon 226 bin 362 lira para girişi tespit edildiği belirtildi. Melek K., evinde yapılan aramada el konulan lüks marka saatin yaklaşık 1 yıl önce Muhittin Böcek tarafından 'nişan hediyesi' olarak verildiğini söylemişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan R.K.'nin; Melek K.'yi evinden alıp işe, işten eve götürdüğü bilgisi de iddianamede yer aldı.