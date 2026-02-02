Son Dakika Haberleri... Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor...

Son Dakika Haberleri... Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarılı yılı 'bayrak sevgisi' ile başladı. Hayırlara vesile olmasını dilerim.

Göreve gelirken yurdumuzu daya bayındır hale getireceğimizi, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. Ana muhalefet gibi 'Atam izindeyiz' diyip yılın tamamında izin yapanlardan değiliz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi bir baştan diğer başa yükseltmenin samimi gayreti içindeyiz.

Hangi makamda olursak olalım hiçbir ayrım yapmadan aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamd olsun 23 yıldır sözümüzü tutuyoruz. 23 yıldır aşkla koşuyor, aşkla koşan yorulmaz diyoruz.

Dış politikada Suriye ve İran bağlamındaki kritik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye'nin dış politikasında Türk Dünyası müstesna bir konuma sahiptir. Türk Dünyası çok ciddi bir gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özbekistanla ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda 3 kat artırdık. Özbekistan asrın felaketini yaşadığımız günlerde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi."

