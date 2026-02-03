Ardında paha biçilmez bir miras bıraktı

Türk düşünce dünyasının sembol isimlerinden Alev Alatlı, ardında yalnızca romanlar, denemeler ve fikir metinleri değil, aynı zamanda derin bir entelektüel miras bırakarak bundan 2 yıl önce hayata veda etti. 1944 yılında İzmir'de doğan Alatlı, yerellikte evrenselliği yakalayan ve bu toprakların değerlerine bağlı kalan nadir isimlerden biri oldu. Alatlı, ilahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı. Esas eğitim alanı ise ekonomiydi. Ekonomi ve istatistik üzerine lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptı. Aynı dalda yüksek lisansını ise ABD'de yaptı.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

İnsanlığın kanayan yarası Filistin meselesine duyarsız kalmayan Alatlı, 1985 ve 1986'da Edward Said'in "Haberlerin Ağında İslam" ve "Filistin'in Sorunu" kitaplarını dilimize çevirdi. Alatlı'nın bu çabaları Filistin halkından takdir gördü. Alatlı, 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı.

Alatlı, 2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı. Dört ciltlik "Batıya Yön Veren Metinler" ve iki ciltlik "Bize Yön Veren Metinler" başlıklı eserlerin derlenmesinde kilit rol oynadı.

Alatlı'nın birçok eseri, kültür hayatına eşsiz kitaplar kazandıran Turkuvaz Kitap tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Alatlı, 2 Şubat 2024'te 79 yaşında ebedi âleme göçtü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, vefatının yıldönümünde Alatlı'yı andı. Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli münevverlerimizden olan, yaptığı çalışmalarla fikir ve düşünce dünyamızda silinmez izler bırakan Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında rahmetle ve şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan da mesajında, "Ömrünü idrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya adadı. Kaleminin keskinliğiyle bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna mücadele etti. Ardında bilhassa sevgili gençlerimiz için bıraktığı paha biçilemez fikir ve düşünce mirasının, yarınları inşa edecek yüreklerde filizlenerek yaşamayı sürdürmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.