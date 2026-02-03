Aziz İhsan Aktaş davasında beşinci gün savunmalar devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor. Duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor.

DAVANIN BEŞİNCİ GÜNÜ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda görülen davanın beşinci gününde tutuklu sanıkların savunmaların alınmasına devam ediyor.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Duruşmaya Rıza Akpolat, Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin ve Kadir Aydar'ın aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıla katıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar salondaki yerini aldı.