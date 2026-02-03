Bakan Ersoy: "Haziran ayı itibarıyla tüm vakıf eserlerimiz yeniden insanımızın hayatına dahil edilecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem sonrası yürütülen inşa ve ihya çalışmalarını yerinde incelemek üzere geldiği Malatya'da, şehrin tarihi dokusunu yeniden canlandıracak projelerin müjdesini verdi. Bakan Ersoy, asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmaların dünya tarihinin gördüğü en muazzam ihya hareketlerinden biri olduğunu vurguladı.

7,3 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM

Depremlerden etkilenen 11 ilde toplam 5 bin 119 taşınmazın hasar tespitinin yapıldığını belirten Bakan Ersoy, restorasyon çalışmaları için ayrılan kaynağın boyutuna dikkat çekti: "Bakanlığımızın tescilli yapılar için kullandığı ödenek miktarı yaklaşık 7,3 milyar lira olmuştur. Ayrıca özel mülkiyetteki tescilli yapılar için de yaklaşık 2 milyar liralık hibe desteği sağladık. Amacımız, her bir eseri özgün haliyle geleceğe miras bırakmaktır."

MALATYA'DAKİ ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Malatya özelinde yürütülen faaliyetlerin detaylarını paylaşan Ersoy, kentteki 6 projenin başarıyla tamamlandığını, 3 büyük yapıda ise çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Malatya'ya dair diğer önemli başlıklar ise şöyle:

Yeni Kültür Merkezi: 173 milyon lira harcanan ve yüzde 90 fiziki gerçekleşmeye ulaşan yeni Malatya Kültür Merkezi bu yıl hizmete açılacak.

Malatya Müzesi: Depremde hasar gören 42 eserin tamamı restore edildi. Tarihi Konutlar: Yeşilyurt Yeşilyurt (Öroğlu Mahallesi) ve Adıyaman Caddesi'ndeki 8 adet tarihi yapının proje ihale süreçleri başlatıldı.

VAKIF ESERLERİ İÇİN HAZİRAN AYI HEDEFİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 377 yapının yeniden inşası için yoğun bir mesai harcandığını kaydeden Bakan Ersoy, Malatya'daki 44 vakıf eserinden 24'ünde ihalelerin bittiğini ve restorasyonların başladığını söyledi. Ersoy, "İnşallah bu yılın Haziran ayı itibarıyla Malatya ve bölgedeki tüm vakıf eserlerimiz bakım ve onarımları yapılmış şekilde halkımızın hizmetine açılacaktır" diyerek kesin tarih verdi.

"BAHANE DEĞİL, ESER ÜRETİYORUZ"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Ersoy, "İnsanımızın beklentileri söz konusu olduğunda hiçbir bahaneyi kabul etmiyoruz. Felaket tellallığı yapanlara karşı, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle halkımızla omuz omuza vererek eserlerimizle konuşuyoruz. Malatya eskisinden daha görkemli bir kültürel mirasa sahip olacak" ifadelerini kullandı.