Başkan Erdoğan’dan Orta Doğu çıkarması! Önce Riyad ardından Kahire... İşte ele alınacak konular

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.