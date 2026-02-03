Belediye farkı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremde yıkılan Antakya Ulu Cami'yi restore ettireceğini duyurdu. Enkaz önünde projeyle pozlar verildi. Ancak iki yılda kaba inşaattan öteye gidilemedi.

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da yıkılan Habib-i Neccar Camii'ni örnek bir restorasyon çalışmasıyla tamamladı. Tarihi cami 27 Aralık 2025'te yeniden ibadete açıldı.

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'daki tarihi Habibi Neccar Camii ile Antakya Ulu Cami'yi yeniden ayağa kaldırma çalışmaları, belediyecilik farkını ortaya koydu. AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi 2.5 yılda Habibi Neccar Camii'ndeki çalışmaları tamamladı. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ise restorasyonunu üstlendiği Antakya Ulu Cami'nin çevresine reklam panoları astı fakat uzun süre hiçbir çalışma yapılmadı. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimlerden sonra Hatay'a giderek çalışmalara göstermelik bakıp fotoğraf çektirmiş ve restorasyonun en kısa zamanda bitirileceğini duyurmuştu. Ancak Antakya Ulu Cami'deki inşa çalışmasında onca zaman geçmesine rağmen kaba inşaattan öteye gidilemedi. Henüz kubbe ve çatı imalatına dahi geçilemedi.

Aslında caminin restorasyonu, dönemin AK Partili Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından üstlenilmiş, caminin yeniden yapımıyla ilgili tüm modellemeler yapılmıştı. Ancak belediye CHP'ye geçince camiyle ilgili tüm çalışmalar yavaşlatıldı. Proje sözleşmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Caminin restorasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Hatay'da yıkılan Habib-i Neccar Camii ise Konya'nın AK Partili Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın ısrarlı iş takibiyle 2.5 yılda tamamlanarak ibadete açıldı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan Bilim Kurulu onaylı bir proje olmadığını belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde bekleyen herhangi bir onay, imza veya yazı bulunmamaktadır. Maalesef Bursa Büyükşehir Belediyesi 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra süreci yavaşlatmış, üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmediği gibi kamuoyunu yanlış bilgilendirmiş, gerçeği yansıtmayan açıklamalarla manipülasyon yapmıştır" diye açıklamada bulundu ve caminin restorasyonunu yapacaklarını açıkladı.