DMM, ’Türkiye’nin Afrin’de zeytin ağacı kestiği’ iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Afrin'de "2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği" yönündeki iddialarına yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"KARA PROPAGANDA FAALİYETLERİ"

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan, Türkiye'nin Afrin'de "2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu içerikler, yıllardır terör örgütleri ve uzantıları tarafından Türkiye'yi hedef almak amacıyla üretilen sistematik kara propaganda faaliyetlerinin güncel bir tekrarından ibarettir.

Türkiye'nin bölgedeki varlığı; terörle mücadeleye, huzur, güven, istikrar ve refah ortamının sağlanmasına çok ciddi katkılar sunmuştur. Suriye'nin toprak bütünlüğünün fiilen güçlendiği ve terör unsurlarının etkisiz hale getirildiği güncel süreçte, daha önce de çok kez ortaya atılan asılsız iddiaların yeniden servis edilmesi kasıtlı bir algı girişimidir. Söz konusu iddialar herhangi bir somut veya doğrulanabilir veriye dayanmamakta olup, bütünüyle dezenformasyon içermektedir." ifadeleri kullanıldı.