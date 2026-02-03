Haberler

İstanbul merkezli 22 ildeki 'MLKP' operasyonunun detayları ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik emniyet ekipleri tarafından operasyon düzenlendiğini bildirdi. 96 şüphelinin yakalandığını operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 11:06

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere farklı yapılanmalarına yönelik, 24 Şubat 2025'ten itibaren teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, MASAK raporları, HTS kayıtları ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde çok sayıda tespitte bulundu.

ÇEVRİM İÇİ TOPLANTILAR ARACILIĞIYLA TALİMATLAR VERİLDİ Ekipler gençlik, kadın, basın ve propaganda, kültür sanat ve hukuk yapılanmaları içerisinde örgütün faaliyet yürüttüğünü, üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiğini ortaya çıkardı. Örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, İstanbul merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 96 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.