Jandarmaya 5’inci Gökbey

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattığını duyurdu.Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5'inci GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı. 6069 metre (yaklaşık 20 bin feet) servis tavanına sahip olan GÖKBEY, en zorlu zirvelere dahi rahatlıkla ulaşabiliyor. 306 km/saat azami seyir sürati ile olaylara hızlı müdahale imkânı tanıyan helikopter, havada 3.8 saatten fazla kalabiliyor. Harici yakıt tankı entegrasyonu ile bu süre 5 saatin üzerine çıkarken, menzili ise 948 kilometreye kadar uzanabiliyor.