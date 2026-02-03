Kaan’ın motoru için geri sayım

Türk savunma sanayiindeki yerlileşme atağı, savunma sanayii firmalarının özverili çalışmasıyla her geçen gün yeni bir eşiği atlıyor. Türkiye'nin vizyon projelerine yerli motor tasarlayan TUSAŞ Motor Sanayii'nin (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, milli muharip uçak KAAN'ın motoru olacak TF-35000 projesinde gecikme olmadığını ve sürecin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Akşit, KAAN motorunun son kritik detayların eklenileceği noktaya geldiğini kaydetti. Akşit, "Tasarım Gözden Geçirme" aşamasının tasarım açısından bakıldığında motorun çalışmasından önceki son kritik tasarım aşaması olduğunu anlattı.

DÜNYA KLASMANINDA ZİRVE

KAAN'ın motoru TF-35000 projesine ilişkin bilgi veren Akşit, "Gecikme ya da süre sarkması yok. Süreç planlandığı gibi ilerliyor. Motor geliştirme uzun bir süreç. Eurofighter motoru en az 17 yıl, Tornado motoru yaklaşık 20 yıl sürdü. Bizde de süreç doğal ilerliyor. Örneğin; Gökbey helikopteri Platform imzası 2012'de, motor proje imzası 2017'de, ilk uçuş 2023'te. 6 yıl 3 haftada uçmuşuz. Rakip motorlar 8.5 yılda uçuyor. Yani gecikme yok, aksine hızlıyız. Beşinci nesil bir motor yapıyoruz. Bu, artyakıcı kullanmadan süpersonik hızlara ulaşabilen bir motor demek. Bu işin nirvanası. TF-35000, dünya klasmanında zirve. Şu anda yalnızca tasarım ekibimiz 1700 mühendis. Üretim mühendisleriyle birlikte bu sayı binlerce kişiye ulaşıyor" diye konuştu. Akşit, "KAAN motoru son kritik detayların eklenileceği noktaya geldi. (Kritik Tasarım Gözden Geçirme). Bu tasarım açısından baktığımızda motorun çalışmasından, uçmasından önceki son kritik tasarım aşaması" bilgisini paylaştı.

Akşit, Bayraktar TB3'ün motoru olarak planlanan PD 200'ün deniz şartlarına uygun hale getirilmesi için de hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "PD-200'ü geçtiğimiz yıl geliştirdik. Yeni bir motor. PD-170 ile PD-200 arasındaki fark genelde '25 beygir artırıldı' gibi algılanıyor ama mesele bu değil. 100'den fazla parça değiştirildi. Dişli kutusu tamamen yeniden tasarlandı. Bunu neden yaptık? Çünkü TB3 için 200 beygirlik bir motor talebi vardı. Biraz daha güçlü olursa gemiden daha fazla yükle kalkabilecekti. İhtiyaca göre motorun gücünü artırdık ve 200 beygir sınıfına çıkardık. Ancak burada ikinci önemli konu vardı: Motorun deniz ortamına uygun hale getirilmesi. Deniz ortamı çok agresiftir. Kuvvetli rüzgârla birlikte denizden kopan tuzlu su zerrecikleri her yere nüfuz eder. Marin motorlar, karada kullanılan motorlardan bu nedenle farklıdır. PD-200, bizim ilk marin motor çalışmamız oldu. Motoru deniz ortamına uygun hale getirdik. Bunun için 100'den fazla parçayı yeniden tasarlamak ve malzemelerini değiştirmek zorunda kaldık. Hedefimiz, tuzlu ortama dayanıklı, uzun ömürlü bir motor elde etmekti. Bu kapsamda askeri standartlarda tuz testi yaptık. Motor, 96 saat boyunca tuz test odasında kaldı. Çıkardığımızda her tarafı tabaka tabaka tuzla kaplıydı. Bu halde çalıştı. "Şans olabilir" dedik, ikinci kez aynı teste soktuk. Yine çalıştı. Bu, artık motorun normal deniz şartlarında sorunsuz çalışacağını gösteriyor. PD-200, TB3 ile birlikte envantere girmeye hazır hale geldi" dedi.

2 YENİ MOTOR ENVANTERE GİRDİ

AKŞİT, AKSUNGUR ile PD170, Bayraktar TB3 ile PD200 olmak üzere iki yeni motorlarının geçen yıl envantere girdiğini, T700 motorunda da 100. teslimatı yaptıklarını aktardı. ATAK'ın motoru TS1400'de ise seri imalat aşamasına geldiklerini bildirdi.