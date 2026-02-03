Bakan Ersoy’dan muhalefete deprem tepkisi: Millete nasıl bir çile çektireceklerini itiraf ettiler

Küttür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir takım incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Hatay'da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "6 Şubatta dünya üzerinde görülmemiş bir felaket yaşadık. Ancak bu ölçekte gerçekleşen yıkım bile aziz milletimizin yüksek karakterine, sabrına, ahlak ve vicdanına gölge düşürmemiştir. Birlik ve beraberliğimize helal getirememiştir. Bütün dünya bu büyük milletin nasıl kenetlendiğine hayretle, hayranlıkla, imrenerek şahit olmuştur. Bu milletin bir ferdi olmaktan duyduğum tarifsiz gururu, bir kez daha samimiyetle vurgulamak isterim." dedi.

O acı günün hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat bölgeye gelerek milletin derdine ortak olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız her sıkıntının üstesinden gelineceğinin, en kısa sürede şehirlerin ayağa kaldırılarak, hayatın normalleşeceğinin sözünü vermişti. Ben ve bütün bakan arkadaşlarımızda sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği illerde sahada sizlerle omuz omuza verdik. Umut simsarlığı yapanlara, acıdan siyasi çıkar devşirmeye çalışanlara, sabah gelip, öğlen kaçanlara karşı, bizler sizin emanetiniz olan makamların gereğini yapmanın, sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayreti içinde olduk."

NORMALLEŞEN HAYATLARIN HUZURUNU GÖRMEK NASİP OLDU

"Bizlere güvendiniz, destek verdiniz, en zor anlarınızda sabrettiniz. Allah'a şükürler olsun ki, geçen 3 yıl zarfında, başka Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımız Murat Kurum ve ekibinin tarihe geçen muazzam çalışmaları başta olmak üzere verdiğimiz emeğin, harcadığımız mesainin, gecesi gündüzü olmayan çalışmalarımızın sonucunda yeniden inşa edilmiş şehirlerde normalleşen hayatların huzurunu görmek nasip olmuştur." dedi.

VİZYON YOKSUNLARINI MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE ETTİK

Deprem bölgesinde daha devam eden çalışmalarında olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Fakat hamdolsun çoğu gitti azı kaldı. Bu kalanları da en kısa sürede nihayete erdireceğiz ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir inşa ve ihya hareketini bu denli kısa bir sürede tamamlama başarısını, bize bu gücü ve ilhamı veren aziz milletimizin büyüklüğü ile birlikte tarihe not düşeceğiz. 10-15 yıldan önce bu işler olmaz diyerek, bu milletin en kara gününde insanımızın kalbine, düşüncelerine, umutlarına gölge düşürmeye çalışan, vizyon yoksunlarını da yine milletimizin vicdanına havale ettik. Onlar ancak yönetimde kendileri olsaydı, bu işleri beceremeyerek millete nasıl bir çile çektireceklerini daha afetin ilk gününde itiraf etmiş oldular."

AĞIR SORUMLULUK BİZLERİN OMUZLARINDA

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tarihimizi kültürümüzü, kimliğimizi muhafaza etmenin ağır sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Bu milletin binlerce yıllık kültür ve tarih birikimini, bünyesinde yaşatan yapı ve eserlerin mesuliyetini taşıyoruz. Asrın felaketi sonrasında bu farkındalıkla, doğrudan sahaya inerek, 11 ilimizde eserlerimize yönelik tespit, tasnif, temizleme ve belgeleme çalışmalarını tamamladık. Sonuçları bir envanter halinde kayıt altına alırken, söz konusu eserleri de, kazı evi depoları, müze müdürlüklerimiz bünyesinde koruma altına aldık.

11 İLİMİZDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

"Tescili yapılan enkazların güvenliğini temin ettik ve ağır hasar gören tarihi yapıların nitelikli malzemelerini de titizlikle ayıkladık. Bu malzemelerde envantere kaydedilmiş ve restorasyon çalışmalarımız için bir ön hazırlık olmuştur. İlk anda yapılması gereken bütün iş ve uygulamalar yerinde ve zamanında, gerçekleştirilmiştir. Sonrasında tamamen yıkılmış ve farklı seviyelerde hasar görmüş, kültür varlıklarımızı, vakıflarımızı, vakıf eserlerimizi ayağa kaldırmak için son derece hassas süreci 11 ilimizde eş zamanlı olarak başlattık."

5 BİN 119 TAŞINMAZ ÜZERİNDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

6 Şubat depremlerinin hemen ardından yaptıkları çalışmaları rakamlarla ortaya koyan Bakan Ersoy, "Toplamda 5 bin 119 taşınmaz üzerinde hasar tespit çalışmaları yapılmış, söz konusu yapılandan 364'nün tamamen yıkıldığı görülmüştür. Ağır hasarlı 973, orta hasarlı 1206 ve hafif hasarlı 1036 eser tespit edilmiştir. Eserlerin durumlarının belgelenmesi ile birlikte yeniden inşa ve restorasyon uygulamaları için projelendirmeler yapıldı. Siz konusu olan koruma altındaki tarihi eserler ve kültür varlıkları olduğu için sürece son derece hassas bilimsel verilere ve yapıların özgün hallerine bağlı kalınarak yürütülmesi de elbette zorunludur."

11 İLDE BAŞLATTIĞIMIZ 63 İŞİ TAMAMLADIK

"Bütün bunları göz önüne alarak 11 ilimizde başlattığımız, 63 işi tamamlamış bulunuyoruz. Uzman ve işçilerimizin sahada ortaya koydukları kararlılık ve elde ettikleri sonuçlar her türlü taktirin ötesindedir. Aynı hassasiyetle sürdürülen 21 çalışmamız bulunmaktadır ve onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Bu çalışmalarda yaklaşık 7.3 milyar liralık ödenek, bakanlığımızca tahsisi yapılan proje ve uygulama işleri için kullanılmıştır. Bunun yanında 1278 adet yapıya proje yardımı, 278 adet yapıya da uygulama yardımı olmak üzere özel mülkiyetteki tescilli toplam 1554 yapıya da yaklaşık 2 milyar liradan fazla destek sağladık."

HATAY'DA 10 İŞ TAMAMLANDI

"Bugüne kadar proje ve uygulama kapsamında Hatay'da yaklaşık 2.3 milyar liralık ödenek kullanılarak, 10 adet iş tamamlanmıştır. 5 adet iş ise devam etmektedir. Söz konusu bu 5 adet işin içinde 307 hektarlık, Hatay Kent Bütünü Çevre Düzenlemesi ve Kadastral Altlıkları Oluşturulması Projesi ile toplamda 16 yapıyı içeren Hatay kentsel tasarım, uygulamaları, birinci ve ikinci etapların olduğunu da söylersem ne denli büyük ölçekli, çalışmalar yürüttüğümüzü sanırım herkes tarafından net bir şekilde anlaşılacaktır."

ANTAKYA'DA 69 ADET YAPININ PROJESİNİ HAZIRLATTIK

"Antakya'da tam 69 yapının projesini hazırlattık. 2025 yılında da 28 adet yapının projeleri tamamlanmış olup, 70 adet yapının proje çalışmaları ve 51 yapının belgeleme çalışmaları devam etmektedir. Hatay Müze Müdürlüğü teşhir salonlarında yapılan kurtarma çalışmaları sırasında, pano halinde toplam 1080 metrekare, 72 adet mozaik kaldırıldı. Müze binası içerisinde ise 1125 metrekare ölçülerinde ağır ve orta hasarlı mozaik panoların restorasyon ve konservasyon uygulamaları devam etmektedir. Yine müzemizdeki ağır ve orta hasarlı 28 adet taş eser geçici depolara taşınmıştır." dedi.

MÜZELERDE ZARAR GÖREN 155 ESER RESTORE EDİLDİ

Bakan Ersoy, "11 ilin tamamını ele aldığımızda ise müzelerimizde hasar görmüş eserlerimizden 155'i restore edilmiştir. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş şehrimizde Kahramanmaraş Müzesi Müdürlüğü envanterine hafif, orta ve ağır hasarlı 218 adet eser ile Elbistan Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı, hafif ve orta hasarlı 6 adet eserin işlemleri devam etmektedir. Hatay Arkeoloji Müzemizde restorasyon çalışmaları etaplar halinde sürdürülmektedir. İnşallah yeni yüzü ile bu yıla açılışa hazır hale getirmiş olacağız."

BU TOPRAKLAR ÇOK ÖZEL

"Kurtuluş Caddesi'nin tarihi dokusunu ayağa kaldırmak için uygulanan kentsel tasarım uygulamalarında da sona gelinmiştir. Hatay'ın kadim tarihi ve muazzam kültürel dokusu çok kapsamlı ve çok yönlü bir mesai gerektiriyor. Bizler büyük bir dikkatle bütün bu gereklilikleri karşılamaktayız. Şu ana kadar anlattıklarım sadece Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müzün yürüttüğü çalışmalardır. Bu topraklar çok özel. Çok değerli vakıf eserlerini barındırmakta. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde bu eşsiz merasın ayağa kaldırılması için 3 yıldır gece gündüz çalışıyor. Asrın felaketi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz için yaklaşık 15 milyar liralık bir maliyet bırakmıştır."

11 İLDE 377 VAKIF ESERİ ZARAR GÖRDÜ

"11 ilin tamamında depremden etkilenen toplam 377 vakıf eseri tespit edildi. Bunlardan 31'i tamamen yıkıldı. 144 eser ağır, 104 eser orta ve 98 eser hafif hasarlı olarak depremden çıktı. 3 yıl sonunda 33'ü Hatay'da olmak üzere çok şükür 109 eserimizi ayağa kaldırmış bulunuyoruz. İnşallah kalan 268 eserin önümüzdeki Haziran ayına kadar bitiriyoruz. Yaptığımız işlerde gösterdiğimiz titizliği Hatay'a gelip Habib-i Neccar Cami'yi ziyaret etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Bakan Ersoy ayrıca 3 yıl içinde tarihte görülmemiş bir başarı hikayesi yazıldıysa bunun sadece ve sadece aziz ve asil Türk Milleti'nin kendilerine olan inancı, güveni ve desteği ile olduğunu söyledi.