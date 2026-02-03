Sanayiye 100 milyarlık destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından özetle şu açıklamalarda bulundu:

Hükümet olarak, üretenin, ihraç edenin, istihdam sağlayanın yanındayız. İmalat sanayii işletmelerimizin finansmana erişimde yaşadıkları zorlukları hafifletecek yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum: Tüm imalat sanayii işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkânı sunulacak pakette, finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak.

İstihdam yoğunlukları ile orantılı olarak, işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkânını sunacağız. Finansman paketini aynı zamanda kredi kefalet paketiyle de destekliyoruz. KOBİ'lerimiz teminat sorunu yaşamadan bu kredi imkânına ulaşabilecek. İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize, KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkânı sağlayacağız.

ASIRLARA DAYANAN KARDEŞLİK

Dış politikada, özellikle Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri takip ederken, içeride de eser siyasetimizi sürdürdük. Suriye, 910 kilometreyle kara sınırlarımızın en uzun olduğu komşumuz. Suriye; asırlara sâri dini, kültürel, tarihi, ticari ve beşeri bağlara sahip olduğumuz kardeş bir ülkedir. Dicle ve Fırat birbiriyle ne kadar kardeşse, biz de başta Suriye olmak üzere güneydeki komşularımızla öyle kardeşiz.

Yıllardır, Türkiye'nin Suriye'yle niçin bu kadar yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri bir türlü anlayamadı. "Ortadoğu bataklığı" dediler. "Bize ne Suriye'den" dediler. "Suriye'yle Türkiye'nin güvenliğinin iç içe geçtiğini" görmek, bu gerçeği kabullenmek istemediler. 13.5 yıl boyunca Suriye'deki gelişmeleri doğru okuyamayanlar, bugün de aynı çizgide politika yapmaya maalesef devam ediyor.

Yanıbaşımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil; Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hıristiyan fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış içinde, esenlik ve huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun, "tek ordu, tek devlet ve tek Suriye" temelinde çözülmesi çok önemlidir. Suriye halkının önünde artık yeni bir sayfa açılmıştır. Temennimiz, bu yeni sayfanın çatışma ve gerilimle değil; huzurla, barışla, kalkınma ve refahla doldurulmasıdır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse bunun altında kalacaktır. Çatışmaları körükleyen, gerilime yatırım yapan, insan hayatını hiçe sayan bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracağız. Kardeşlik ve komşuluk hukukumuzun gereği neyse, tıpkı 13.5 yıl boyunca olduğu gibi, onu en üst seviyede yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

YÜZ YÜZE BAKACAĞIZ

Hangi kökenden, inançtan olursak olalım, bizler komşuyuz. Hepimiz asırlardır buradayız, inşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Başımız dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız. Suriye'de taşlar yerine oturduktan sonra biz, yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Tüm vatandaşlarımdan, sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimden çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyorum. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenleri aramıza almayacağız.

Hangi makamda olursak olalım, hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Ana muhalefet partisi gibi "Atam izindeyiz" deyip, yılın tamamında izin yapanlardan, maaşını alamayan emekçi kardeşlerimiz eylemdeyken tropik adalarda keyif çatanlardan değiliz. Halihazırda 30 bin 49 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye çıkaracağız.

MUHALEFET YİNE SINIFTA KALDI

Kimin kim olduğunun, bu ülkede ne olup bittiğinin farkında bile değiller. Bölünme, parçalanma, ayrışmadan başka bu ülkeyle ilgili hiçbir önerileri, hiçbir somut projeleri yok. Buna son 3 haftada bir kez daha şahitlik ettik. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere, Suriye'deki hadiselere ideolojik bakanlar, yine çuvalladı, bu kardeşlik sınavından yine sıfır çekti. Suriye'nin meşru aktörlerini hedef alarak, insanları ayrıştırarak, bu mesele üzerinden siyasi prim hesabı yaparak bir kez daha sınıfta kaldılar.

Türkiye, Suriye yönetimiyle yakın işbirliği halinde her türlü insani yardımda bulunuyorken, "Kürt düşmanı" gibi son derece çirkin, son derece sorumsuz ifadelerle ülkemize iftira attılar. Bölgemizin her karışında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan, toplumlar arası kucaklaşmadan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde yangın varsa, çatışma, savaş varsa, bizim burada kendimizi güvende hissetmemizin mümkün olmadığını çok iyi biliyoruz. Türkiye olarak, komşumuz Suriye'nin bir an önce iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzu ediyoruz.

TÜRK TURİZMİ 2025'İ REKORLA TAMAMLADI

Oldukça iyi başlayan, ancak bölgesel krizler sebebiyle bir ara zorlanan Türk turizmi, 2025 yılını rekor kırarak tamamladı. TÜİK tarafından açıklanan en son verilere göre; 2025 yılında turizm gelirimiz yüzde 6.8 artışla 65.2 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında 13 milyon olan ziyaretçi sayımız, 2025'te 63.9 milyonu buldu. 2026 yılı için hedefimiz, 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek.

Merkez Banka'mızın rezervleri artmaya devam ediyor. İktidarı devraldığımızda 27 milyar dolar olan rezervlerimiz, geçen hafta itibarıyla 215.6 milyar dolara ulaştı. Hiç şüphesiz bunlar, milletçe hepimizi sevindiren, hepimizi umutlandıran, heyecanlandıran gelişmeler. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Her fırsatta millete karamsarlık aşılayan, güya ekonomist kılıklı operasyon aparatlarının bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz.

SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'A ZİYARET

Başkan Erdoğan bugün 2 ülkeli Ortadoğu turuna çıkıyor. Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında ilk durak Suudi Arabistan olacak. Erdoğan yarın da Suudi Arabistan'dan Mısır'a geçecek. Gazze ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra ziyaretin önemli başlıklarından birini de ekonomik ilişkiler oluşturacak. Bu kapsamda 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'da, 4 Şubat'ta ise Mısır'da iş forumları düzenlenecek. Erdoğan'ın heyetinde iş dünyasının üst düzey temsilcileri bulunacak. Her iki ülkede yapılacak toplantılarda tüm sektörlere yönelik yeni işbirlikleri masaya yatırılacak. Gazze ve Suriye'nin yeniden inşası, Gazze için kurulacak Barış Kurulu, her iki ülkenin inşası ve ihyası için atılacak adımlar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak savunma grubu kurmasına yönelik gelişmeler de görüşmelerde ele alınacak. ANKARA

KAZAKİSTAN'LA 2026-2027 İŞBİRLİĞİ PLANI İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Öte yandan, Türkiye- Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı, Bakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'in başkanlığında yapıldı. Fidan ve Koşerbayev tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı" imzalandı. ANKARA