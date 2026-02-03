Yolsuzluk kavgasına tutuştular

İzmir'de 30 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay arasında başlayan gerilim yerini kavgaya bıraktı.

'OY VERMEYİN' DEDİ

Geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalında canlı yayına katılan İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın "Tunç Soyer'in benimle kişisel sorunu var, insanları arayıp oy vermeyin dediler" açıklaması üzerine Soyer de cezaevinden cevap verdi.

Kooperatif usulsüzlüğü davasında tutuklanmasından Cemil Tugay'ı sorumlu tutan Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bitmek bilmez öfkenizi frenleyin ve asli görevinizi yapın. Yeter artık, bu saçmalıktan, benimle uğraşmaktan vazgeçin. Cemil Bey bu şehir sizden polemik ve bahane değil; hizmet bekliyor, çözüm bekliyor" ifadelerini kullandı.

'İHBARCI BİZ DEĞİLİZ'

Cemil Tugay ise Tunç Soyer'in tutuklu olarak yargılandığı davanın belediye kooperatifleri ile ilgili açılmış davadan kaynaklandığını hatırlatarak, "Soyer'in tutuklanması ve yargılanması ile ilgili en ufacık bir katkım olmamasına rağmen beni haksız yere sürekli suçlu göstermeye çalışması, aslında ve gerçekte bulunduğum büyükşehir belediye başkanlığı konumunda itibarsızlaştırmaya çalışması asla kabul edemeyeceğim bir haksızlıktır" ifadelerine yer verdi.