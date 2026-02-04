AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı’na taşlı saldırı

Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada, taşlı saldırının yalnızca bir binaya değil, demokrasiye, siyasetin meşru zeminine ve millet iradesine yapıldığını belirtti. Saldırının, fikri olmayanın şiddete başvurduğunu, tahammülsüzlüğün ve provokasyonun hangi noktaya vardığını açıkça gösterdiğini aktaran Aydemir, "Biz siyasetimizi milletle, sandıkla ve hizmetle yaparız. Taşla, tehditle ve zorbalıkla mesaj vermeye çalışanlar bilmelidir ki AK Parti teşkilatları, hiçbir şiddete boyun eğmez. Bu saldırının failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir" ifadesini kullandı.