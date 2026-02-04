Bakan Tekin: Eğitim öğretim yılına ‘bayrak sevgisi’ temasıyla başladık

"İKİNCİ YARIYILA BERAT KANDİL'İNİN BEREKETİYLE BAŞLADIK"

Bakan Tekin, "Önce iki haftalık tatil inşallah çocuklarımız, gençlerimiz ve öğretmenlerimiz için güzel geçmiştir. İki hafta az da olsa bir dinlenme alanı olmuştur kendileri için. Şimdi tekrar bahar yarıyılı, ikinci yarıyıla başladık. Tevafuk; ikinci yarıyıla Berat Kandil'inin bereketiyle başladık. Biz Türkiye'nin şu anda etrafımızda yaşanan savaşlar, dünyanın içerisinde bulunduğu insan hakları ihlalleri, dünyanın içerisinde bulunduğu bu problemler yumağı içerisinde Türkiye'nin sahip olduğu, Türkiye'nin bulunduğu pozisyon, bütün bunları göz önünde bulundurarak ülkemizde milli birliğin ve beraberliğin, gurur duymamız gereken bunca olayın, Türkiye'nin barış anlamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta ve dünyada barış' mesajı verdiği bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün yurttaşları olarak, içinde bulunduğumuz bu ortamda, çocuklarımız da bu gururu yaşasınlar istedik. Ve bayrağımızı, bayrağımızla ilgili çocuklarımızın duygularını, düşüncelerini bir farkındalık ortamıyla hatırlatalım istedik." diye konuştu.