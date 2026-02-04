Başkan Erdoğan’dan zirveye mesaj: Durmadan çalışacağız

İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nin açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Zirvenin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu: "Tüm alanlarda olduğu gibi kentsel dönüşümde de hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz. Deprem riski altındaki kentlerde kentsel dönüşümün planlı bir yaklaşımla ele alınmasını sağlamak hedefiyle yerli ve yabancı uzmanlarımızın bir araya geldiği bu zirvenin önemli stratejik çözümler sunacağına inanıyorum."