Hatay’ın dirilişine tanıklık ettik

6 Şubat 2023'te asrın deprem felaketinin yaşandığı gece Adana'dan yola çıkıp Hatay'a varan ilk gazetecilerden SABAH muhabirleri Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu 3'üncü yılda tanıklıklarını kaleme aldı: Otoyoldan İskenderun'u görünce birbirimize baktık, yutkunamadık bile. Savaş alanı gibiydi. Geçen süre içinde yaralar tek tek sarıldı. 3 yıldır Adana-Hatay arasında mekik dokuyoruz. Buradaki çalışmayı en yakından bizler gördük. Köy evlerini görünce gözlerimize inanamıyoruz. Vatandaşlar hep 'Bu enkazın altından sadece Erdoğan kalkardı' diyor. Taş üstünde taş kalmayan Hatay'da külçe altın verseniz kimsenin umurunda olmayacağı bir zamandı. Devletimiz, önce barınacak yer ve gıda desteği sağladı, 10-15 gün sonra da yeni yuvaların inşa edileceği yerlerde zemin etüdü yaptı. Dünyanın neredeyse en büyük şantiyesi kuruldu. Kente her gittiğimde yeni bir apartman blokunun dikilmiş olduğunu görüyordum. Bilgisayar oyunu gibiydi. Çünkü bu kadar hızlı apartman yapabilmek sadece bilgisayar oyunlarında mümkün olabilirdi.

SABAH EKİBİ GECE-GÜNDÜZ ORADAYDI

SABAH muhabirleri Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu, asrın felaketinin ardından o gece Adana'dan Hatay'a hareket etti. Felaket bölgesine ilk ulaşan medya ekibi olan iki deneyimli gazeteci büyük yıkıma ve vatandaşın acısına sahada tanıklık etti. 3 yıl boyunca sık sık bölgeye giderek yen-i den inşa çalışmalarını da takip eden ekip bölgeden haberleri SABAH okuyucularına aktardı.

DÜNYAYA PARMAK ISIRTTI

Türkiye'nin deprem illerindeki çalışmaları dünya medyası tarafından büyük bir başarı hikâyesi olarak nitelendiriliyor. 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl programlarını ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan'dan 32 basın mensubu izleyecek. Gazeteciler, şehirlerde bugün ortaya çıkan tabloyu yerinde gözlemleyerek, yeniden inşa ve toparlanma sürecinin sonuçlarını değerlendirme imkânı bulacak. AA

DEVLETİMİZ BİZİ İŞYERİ SAHİBİ YAPTI

6 Şubat depremlerinin sembol şehrinde kurulan Antakya Gastronomi Çarşısı'nda kentin marka olmuş tüm işletmeleri bir araya getirildi. Hatay'ın tescilli lezzetlerinin sunulduğu çarşıda hareketlilikten memnun olduklarını dile getiren esnaf, "Devletimiz sağ olsun bizi tekrar işyeri sahibi yaptı. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hatay'dan hiçbir zaman elini çekmedi. Tek umudumuz Cumhurbaşkanımızdı ve o da gereğini yaptı. Bu çarşının kurulmasında valimizin de çok büyük emeği var" dedi.

6 ŞUBAT'TA EĞİTİME ARA

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da valilikler depremin 3'üncü yılı olan 6 Şubat'ta resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verileceğini duyurdu. Kararın 3. yıl anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla alındığı bildirildi. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlara da idari izin verilebileceği duyuruldu.

BİRLİKTE AYAĞA KALKTIK

Asrın felaketinde yıkımın yaşandığı illerden olan Gaziantep'te inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Vali Kemal Çeber ve İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu çalışmaları SABAH'a anlattı: "Gaziantep'te 2 yılda mükemmel konutlar, altyapılar, okullar, camiler ve sağlık ocakları inşa edildi. Depremden sonra yıkılan ve ağır hasarlı olan toplam 19 bin 930 bina vardı. Devlet konut inşasına başladı. Hak sahipliği sürecinde 15 bin 565 hak sahipliği ortaya çıktı. Bunlara ilişkin kuralar çekilerek 12 bin 300'ünün konutlarına taşınmaları sağlandı. Büyük yıkımın altından birlikte kalktık." Mehmet BONCUK/SABAH

VONDİ GÖREVE HAZIR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Hatay'da enkaz altında umut olan eğitimli arama kurtarma köpeği Gece'nin ölümünün ardından Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde yetiştirilen Belçika Malinois cinsi Vondi, nöbeti devraldı. Vondi, hassas burun ve yetenekleriyle olası afetlerde görev yapmak için hazır bekliyor. İHA

GÜNEŞİM SÖNDÜ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılan Kasapoğlu Apartmanı'nda eşi Funda Karaaslan (39) ile çocukları Nurcan (22), Tuğba (21), Merve (16) ve Muhammed Sefa'yı (8) kaybeden Turgut Karaaslan (50), "Benim güneşim söndü, hayat hikâyem bitti. Onlar kurtuldu, ben öldüm" dedi. İHA

BUGÜN YİNE SANA GELDİM OĞLUM...

Gaziantep'te yaşayan Mustafa Sezer'in en büyük çocuğu olan ve 2022'de üniversite okumak için Kahramanmaraş'a giden Cuma Sezer, Onikişubat ilçesinde 6 Şubat'ta yıkılan Seçkinler Apartmanı'nda hayatını kaybetti. Depremlerde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Cuma'yı kaybeden gözü yaşlı baba Mustafa Sezer, her hafta mezarlığa gidip özlemini dindirmeye çalışıyor. Zamanın hiçbir şeyi unutturmadığını belirten Sezer, "Hâlâ biz 6 Şubat'tayız. Rabbim böyle takdir etmiş. Rabbim verirken de, alırken de biz razıydık. Oğlumu kurtarmak için elimizden geleni yaptık ama kurtaramadık. Hamdolsun en azından mezarı var. Daha mezarı olmayan insanlar var. İmanımıza sarılacağız" dedi. İHA