MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısında konuştu: Yolumdan dönmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi:

Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız ve fasılasız sahip çıkma hamlesi. Kim veya kimler söz ve eylemleriyle bu hedefleri baltalama amacındaysa maşadır. Bu sürecin önünde engel ve sıkıntı oluşturan kurumsal ve yasal düzenlemeleri iyileştirmek de TBMM'nin temel varlık sebeplerinden birisi.

OTORİTE SAĞLANDI: Suriye'deki malum olayları Türkiye'ye taşıyıp Kürt kardeşlerimizi provoke etmeye çalışmanın iyi niyetle bağdaşır tarafı asla yok. Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG'yi yan yana getirmek, üst üste örtüştürmek fahiş bir gafillik. Suriye Cumhuriyeti'nde yeni denklem oluştu. Devlet otoritesi sağlandı. SDG/YPG'li teröristler bulundukları mevcut hatlardan çekilecek, hükümete bağlı birlikler Haseke ve Kamışlı merkezlerine konuşlanacak. Suriye'de devlet içinde devletin olmayacağı, paralel bir ordunun hayalden ibaret kalacağı netleşti.

SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU: PKK'nın kurucu önderliği 27 Şubat 2025'ten itibaren verdiği tüm sözlerin ardında durdu. Bölücü terör örgütünün lağvedilmesini ve silahların yakılmasını sağladı. Çağrı PKK'yla birlikte örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı oldu. Bize düşen de PKK'nın kurucu önderliğine DEM Parti'den tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemek. Nusaybin'de bayrağımızı indiren alçaklar, Diyarbakır ve Tarsus'ta sahaya çıkan provokatörler, Aynelarab üzerinden milli birliğimizi yaralamaya kalkışan siyasi odaklar ne yaparlarsa yapsınlar, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Nefreti aşılayanlar kaybedecek.

ERKEN SEÇIM GÜNDEMDE YOK: Bahçeli, Özgür Özel'in erken seçim konusundaki açıklamalarına işaret ederek, "CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır" ifadesini kullandı.

'ÖCALAN UMUDA DEMİRTAŞ YUVASINA'

Bahçeli, "Süper güç Türkiye yolundaki yürüyüşümüz devam edecektir. Bu aziz vatan hepimizindir, temel varoluş sebebimizdir. Bunun için her şeyimizdir, her şeyden de azizdir. MHP can pahasına olsa bile ülkesinden ve ülkülerinden taviz vermeyecektir" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, sözlerini, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadeleriyle tamamladı.